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Евросоюз помогает Молдове урегулировать кризис в газовой сфере

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Санду (на фото) провела телефонный разговор с фон дер Ляйен
Санду (на фото) провела телефонный разговор с фон дер Ляйен
Фото: presedinte.md

Еврокомиссия "находится в постоянном контакте" с Молдовой, чтобы помочь ей решить проблему поставок газа в страну. Об этом 26 октября после телефонного разговора с президентом страны Майей Санду сообщила в Twitter глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"ЕС поддерживает Молдову. Наши эксперты готовы помочь с ситуацией. В настоящее время мы рассматриваем дополнительные меры поддержки", – написала фон дер Ляйен.

Санду поблагодарила главу Еврокомиссии "за поддержку в преодолении кризиса, а также за мобилизацию экспертов ЕС для разрешения этой ситуации", отмечается на сайте президента Молдовы.

"Европейский союз всегда был с гражданами Республики Молдова – и в хорошие, и в худшие времена. Мы благодарны за всю поддержку, оказываемую Европейским союзом в преодолении кризиса поставок природного газа", – подчеркнула Санду.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сказала, что молдавским представителям в Москве не удалось добиться окончательной договоренности с "Газпромом" и сейчас "нет уверенности в том, что стороны договорятся".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял о возможности помочь Молдове с газом в ответ на ее просьбы. По его словам, газ "будет поставляться не за деньги, а на определенный период, чтобы Молдова потом его вернула".

"Экономическая правда" 25 октября написала, что НАК "Нафтогаз України" подписал рамочное соглашение с молдавской Energocom о поставках объема до 700 млн м³ газа в случае необходимости. В "Нафтогазі" сообщили, что НАК подает свои ценовые предложения, но пока не имеет принятых сделок с Energocom.

В МИД Молдовы заявили, что Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома".

Кроме того, Молдова закупает 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Согласно контракту, газ поступит в Молдову в течение дня 27 октября.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Еврокомиссия, кризис, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, российский газ, Майя Санду, ЕС
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