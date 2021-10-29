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Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет

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Переговоры в Санкт-Петербурге продолжались три дня, сообщил Спыну
Переговоры в Санкт-Петербурге продолжались три дня, сообщил Спыну
Фото: Andrei Spînu / Facebook

Делегация правительства Молдовы договорилась с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в страну сроком на пять лет. Об этом 29 октября в Facebook сообщило министерство инфраструктуры и регионального развития республики.

Переговоры проходили в Санкт-Петербурге три дня, отмечал в Facebook глава ведомства Андрей Спыну.

"Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности "Молдовагаза" и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей", – говорится в сообщении мининфраструктуры.

Прошлый контракт будет продлен на пять лет "с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона", уточнили в ведомстве.

https://www.facebook.com/midr.gov.md/posts/124615086619368

В "Газпроме" подтвердили продление контракта с Молдовой. Поставки начнутся с 1 ноября "на взаимовыгодных условиях", заявили в компании.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times.

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 млрд м³ газа, сообщили в компании.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Санкт-Петербург, правительство, переговоры, российский газ, соглашение
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