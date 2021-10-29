Молдова продлила контракт с "Газпромом" на пять лет

Переговоры проходили в Санкт-Петербурге три дня, отмечал в Facebook глава ведомства Андрей Спыну.

"Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности "Молдовагаза" и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей", – говорится в сообщении мининфраструктуры.

Прошлый контракт будет продлен на пять лет "с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона", уточнили в ведомстве.

В "Газпроме" подтвердили продление контракта с Молдовой. Поставки начнутся с 1 ноября "на взаимовыгодных условиях", заявили в компании.