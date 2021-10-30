Молдова в ноябре будет покупать газ у России по $450 за 1 тыс. м³

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит $450 за 1 тыс. м³, затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на фондовом рынке. При нынешних условиях цена на газ будет в два раза ниже рыночной и ниже той, которая была в октябре", – отметил министр.

По словам Спыну, договоренности с "Газпромом" не предусматривают политических условий и не касаются Приднестровья. Переговорный процесс, по его словам, был непростым.

Что касается задолженности госпредприятия "Молдовагаз", участники переговоров договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году.

"На основании этого аудита будет установлена сумма и у нас будут новые переговоры, чтобы определить, как погасить этот долг. Важно то, что для граждан и бизнеса мы с 1 ноября обеспечили поставку достаточных объемов газа по цене минимум в два раза ниже рыночной. Предприятия не остановятся, у людей сохранится тепло в домах", – резюмировал он.

Делегация правительства Молдовы договорилась с российским "Газпромом" в Санкт-Петербурге 29 сентября о продлении контракта на поставку газа в страну. Контракт будет продлен на пять лет "с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона". Поставки газа начнутся с 1 ноября "на взаимовыгодных условиях", заявили в "Газпроме".