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Молдова в ноябре будет покупать газ у России по $450 за 1 тыс. м³

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Поставки газа в Молдову начнутся с 1 ноября
Поставки газа в Молдову начнутся с 1 ноября
Фото: ЕРА

Молдова будет покупать газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³ по условиям нового контракта с "Газпромом". Об этом написал в Facebook 30 октября министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну.

"Исходя из текущей конъюнктуры рынка, в ноябре стоимость газа составит $450 за 1 тыс. м³, затем цена будет снижаться в зависимости от цены на газ на фондовом рынке. При нынешних условиях цена на газ будет в два раза ниже рыночной и ниже той, которая была в октябре", – отметил министр.

https://www.facebook.com/SpinuAndreiMD/posts/7085053038187051

По словам Спыну, договоренности с "Газпромом" не предусматривают политических условий и не касаются Приднестровья. Переговорный процесс, по его словам, был непростым.

Что касается задолженности госпредприятия "Молдовагаз", участники переговоров договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году.

"На основании этого аудита будет установлена сумма и у нас будут новые переговоры, чтобы определить, как погасить этот долг. Важно то, что для граждан и бизнеса мы с 1 ноября обеспечили поставку достаточных объемов газа по цене минимум в два раза ниже рыночной. Предприятия не остановятся, у людей сохранится тепло в домах", – резюмировал он.

Делегация правительства Молдовы договорилась с российским "Газпромом" в Санкт-Петербурге 29 сентября о продлении контракта на поставку газа в страну. Контракт будет продлен на пять лет "с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона". Поставки газа начнутся с 1 ноября "на взаимовыгодных условиях", заявили в "Газпроме".

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечает РБК. По новым условиям, стоимость газа пересматривается на основе специальной формулы, которая учитывает динамику цен на топливо на мировом рынке. Сейчас, по информации NewsMaker, Молдова вынуждена закупать газ по цене $800 за 1 тыс. м³ (для сравнения: по данным Министерства экономики Украины, в сентябре средняя стоимость импортного газа, который закупала Украина, составляла $543 за 1 тыс. м³).

Компания "Молдовагаз" 6 октября попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского "Газпрома". Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times.

Пресс-служба "Молдоватрансгаза" сообщила 27 октября, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

В 2020 году "Газпром" поставил в Молдову 3,05 млрд м³ газа, сообщили в компании.

Теги: Газпром, Россия, Молдова, газ, Приднестровье, переговоры, российский газ, цена на газ
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