Выборы в Харькове прошли с серьезными нарушениями законодательства – "Опора"

Самыми частыми нарушениями стали выдача бюллетеней без документов, демонстрирование избирателями результатов волеизъявления и попытки фотографирования бюллетеней.

Также зафиксированы признаки влияния на волеизъявление граждан, когда избирателей на дому склоняли голосовать за Игоря Терехова.

Во время завершающего этапа выборов члены УИК пытались ограничить возможность наблюдателей "Опоры" контролировать подсчет голосов.

По информации "Опоры", при подсчете голосов не была соблюдена законная процедура на 13,82% участков округа.

"Предвыборная кампания в Харькове сопровождалась масштабными злоупотреблениями бюджетными административными ресурсами в интересах кандидата на должность Игоря Терехова и совмещением им агитационной и должностной активности", – заявляют наблюдатели.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Согласно экзит-поллу, который проводился на выходе с избирательных участков по заказу областной организации Комитета избирателей Украины, Добкин набрал 24,5% голосов избирателей. По результатам экзит-полла, на выборах харьковского городского головы в первом туре победил Терехов.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%.

В полиции сообщали, что за время избирательной кампании получили 208 сообщений о нарушениях, в "день тишины" 30 октября – 16.

31 октября 2021 года Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Бывший народный депутат Украины, кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин считает, что будет второй тур выборов на должность городского головы. По его информации, Игорь Терехов на выборах мэра набрал 41% голосов.