За Терехова на выборах мэра проголосовали почти 54% харьковчан – экзит-полл

По результатам экзит-полла, проведенного по заказу КИУ, на выборах мэра Харькова победил Терехов Фото: city.kharkov.ua

Бывший народный депутат Украины Михаил Добкин набрал 24,5% голосов, кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Скорик – 6,7%, кандидат от партии "Национальный корпус" Константин Немичев – 5,3%, самовыдвиженец Алина Мустафаева набрала 4,3% голосов, Владимир Плетнев от Партии Шария – 3,3%, самовыдвиженец Денис Ярославский – 1,5%.

Социологический опрос проводился на выходе с избирательных участков по заказу областной организации Комитета избирателей Украины. Метод опроса – анонимное заполнение анкет. Было опрошено 7490 человек.

"По результатам экзит-полла на выборах харьковского городского головы победил Игорь Терехов, набравший 54% голосов", – резюмировали в сообщении.

По данным гражданской сети "Опора" явка на выборах на 20.00 составила 28,6%, погрешность – 1,1%. Об этом ГС сообщила в Facebook.

"В 2015 году на местных выборах по состоянию на это время явка составляла 45,5% избирателей", – уточнили в "Опоре".