"Опора" назвала явку на выборах мэра Харькова по состоянию на 16.00

"По данным наблюдателей "Опоры", явка по Харькову на 16.00 составила 22,7%. Погрешность – 0,9%", – отметили в посте.

По состоянию на 13.00 явка составляла 12,8% избирателей, сообщала секретарь городской территориальной избирательной комиссии Кристина Мишустина.

На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13.00 явка составила 13,5%.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.