На выборах мэра Харькова по состоянию на 13.00 проголосовало 12,8% избирателей

"Зарегистрировано 1 млн 17 тыс. 584 избирателя. Количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках – 130 416 человек", – сказала она.

На очередных выборах городского головы Харькова в 2020 году по состоянию на 13:00 явка составила 13,5%.

Избирательные участки сегодня открыты с 8.00 до 20.00.