За время избирательной кампании в Украине полиция получила более 200 сообщений о нарушениях – Фацевич

Фацевич рассказал о нарушениях во время избирательной кампании в Украине Фото: npu.gov.ua

Полиция взяла под охрану 1211 участковых, 56 территориальных и два окружных избиркома.

"С начала избирательной кампании в территориальные подразделения полиции поступило 208 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства: в Херсонской области – 58, в Черкасской – 59, в Харьковской – 41, в других регионах – 50 сообщений", – проинформировали в полиции.

По этим сообщениям

полиция Херсонской области открыла восемь уголовных производств и составила 16 админпротоколов;

полиция Черкасской области открыла семь уголовных производств и составила 10 админпротоколов;

полиция Харькова открыла четыре уголовных производства;

в других регионах открыли 13 уголовных производств и составили пять админпротоколов.

Фацевич также сообщил, что в "день тишины" 30 октября в полицию поступило 16 сообщений о нарушениях.