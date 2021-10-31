"День тишины" прошел без существенных нарушений – Нацполиция Украины

По словам Фацевича, в полицию 30 октября поступило 16 сообщений о нарушениях Фото: Громадянська мережа ОПОРА / Facebook

"День тишины" прошел без существенных нарушений. По информации ситуационного центра и по той информации, которую вы нам предоставили, в полицию поступило 16 сообщений о возможных правонарушениях и событиях", – сказал Фацевич.

В Харьковской области поступило девять таких сообщений, во Львовской и Херсонской – по три, в Донецкой – одно.

"Восемь сообщений касались возможной фальсификации, подлога, похищения или повреждения избирательной документации. Еще три сообщения касались незаконной агитации", – проинформировали в пресс-службе.