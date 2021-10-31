"Опора" заявила, что в Харькове ее наблюдателя не пускали на спецучасток на выборах мэра

По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса

"Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", – сказали в "Опоре".

Также наблюдателя "Опоры" не пропускали на еще одном спецучастке – №631687, который расположен в Городском клиническом роддоме №7. Его пропустили после вмешательства руководства теризбиркома.