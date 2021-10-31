"Опора" заявила, что в Харькове ее наблюдателя не пускали на спецучасток на выборах мэра

По словам наблюдателя, проблема с доступом случилась из-за того, что руководитель коммунального учреждения потребовал, чтобы у наблюдателя был отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса
"Такие действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя это только удостоверение наблюдателя и удостоверение личности. После обращения в полицию наблюдателя пустили на участок", – сказали в "Опоре".
Также наблюдателя "Опоры" не пропускали на еще одном спецучастке – №631687, который расположен в Городском клиническом роддоме №7. Его пропустили после вмешательства руководства теризбиркома.
Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.
Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий 29 октября допустил, что 31 октября на избирательные участки в Харькове будут пропускать по COVID-сертификатам. В ЦИК опровергли это. "Центральная избирательная комиссия отмечает, что никаким нормативно-правовым актом проверка указанных документов не предусмотрена. Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины", – заявили в ЦИК и призвали избирателей придерживаться карантинных ограничений.