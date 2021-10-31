В Украине сегодня проходят довыборы в Раду в двух округах и выборы мэра Харькова

Нардепов выбирают в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область). ЦИК зарегистрировал на эти выборы 45 кандидатов, однако позже отменил регистрацию пятерых из них. Поэтому в округе №197 баллотируется 25 кандидатов, а в округе №184 – 15.
Кроме этого, сегодня выбирают мэра Харькова, а также городских голов Липовец Винницкой области, Теребовля Тернопольской области и Комарно Львовской области.
На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.
Внеочередные выборы мэра Харькова были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.
Также ЦИК назначил промежуточные выборы в Черкасской (округ №197) и Херсонской (округ №184) областях на 31 октября в связи с тем, что депутаты от этих округов досрочно прекратили полномочия по собственным заявлениям: Александр Скичко стал главой Черкасской облгосадминистрации, а Игорь Колыхаев – мэром Херсона.