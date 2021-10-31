В Украине сегодня проходят довыборы в Раду в двух округах и выборы мэра Харькова

31 октября в Черкасской и Херсонской областях проходят промежуточные выборы в Раду Фото: EPA

Нардепов выбирают в округе №197 (Черкасская область) и в округе №184 (Херсонская область). ЦИК зарегистрировал на эти выборы 45 кандидатов, однако позже отменил регистрацию пятерых из них. Поэтому в округе №197 баллотируется 25 кандидатов, а в округе №184 – 15.

Кроме этого, сегодня выбирают мэра Харькова, а также городских голов Липовец Винницкой области, Теребовля Тернопольской области и Комарно Львовской области.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.