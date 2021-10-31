В Харькове "Опора" зафиксировала подписание пустого протокола на выборах

Речь идет об участке №631306, который находится на территории горбольницы №14.

"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", – говорится в сообщении.

Наблюдатель вызвал полицию.

"Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов", – сказал координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко.

Он добавил, что подписание пустого протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.