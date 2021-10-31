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ПОЛИТИКА

В Харькове "Опора" зафиксировала подписание пустого протокола на выборах

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Наблюдатель после выявленного нарушения вызвал полицию
Наблюдатель после выявленного нарушения вызвал полицию
Фото: oporaua.org

На выборах мэра Харькова на одном их участков наблюдатель гражданской сети "Опора" зафиксировал попытку подписания пустого протокола о результатах голосования. Об этом пресс-служба "Опоры" сообщила 31 октября.

Речь идет об участке №631306, который находится на территории горбольницы №14. 

"Наблюдатель зафиксировал, что в пустом протоколе уже подписались председатель, заместитель и секретарь участковой избирательной комиссии. Также есть подписи членов УИК и даже официального наблюдателя", – говорится в сообщении.

Наблюдатель вызвал полицию.

"Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов", – сказал координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко.

Он добавил, что подписание пустого протокола может свидетельствовать о возможных попытках фальсификации избирательной документации.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьков, выборы, Опора, нарушение
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