ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Харькове избирателей мотивируют голосовать с помощью подарков и звонков – "Опора"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Харькове работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают билеты на футбол, на каток и скидки в фитнес-клуб
В Харькове работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают билеты на футбол, на каток и скидки в фитнес-клуб
Фото: oporaua.org

В Харькове, где 31 октября проходят выборы мэра, избирателям поступают массовые звонки с приглашением прийти на участки и проголосовать. Об этом сообщила гражданская сеть "Опора".

"Звонки осуществляются из номера +380637094368. В сообщении женский голос призывает прийти на выборы, указывает, что для голосования требуется только паспорт, а на участках есть все средства защиты от коронавируса. В конце сообщения говорится: "Сделай свой выбор. Люби, защищай, выбирай Харьков", – отметили в сообщении.

В "Опоре" подчеркнули, что последние слова коррелируют со скрытой агитацией за секретаря горсовета, кандидата в мэры Харькова Игоря Терехова, которая была размещена в центре города. Ее выявили 30 октября, в день тишины, сообщил сайт "Опоры".

По информации наблюдателей, с этого номера телефона жителям Харькова звонили и предлагали назвать данные для получения "Карты харьковчанина".

"Опора" также сообщила, что сегодня в Харькове работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки – билеты на футбол, билеты на каток, скидки в фитнес-клуб.

"Анонсы мероприятия были размещены на сайте политической партии, кандидат которой участвует в выборах. Официально мероприятие организовано городскими молодежными организациями. В сообщении было указано, что для участия необходимо сделать селфи на фоне номера своего избирательного участка и показать его в одной из специальных локаций. При этом все участники конкурса могут выиграть еще и iPhone 13, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков – в 20.10 на главной сцене парка Горького", – рассказали в гражданской сети.

По словам координатора ГО "Опора" Николая Зинченко, эти мероприятия организуют для мобилизации избирателей и улучшения явки.

"Однако назвать такие технологии честными трудно. Ведь информацию распространяют ресурсы, связанные с конкретным кандидатом и выдвинувшей этого кандидата политической партией", – сказал Зинченко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Теги: Харьков, выборы, Опора, горсовет, агитация, день тишины, местные выборы, голосование, фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
"Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS