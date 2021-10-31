ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Полиция в Харькове открыла уголовное производство из-за подписания пустого протокола на выборах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Опора" сообщила о подписании пустого протокола на участке №631306, который находится на территории больницы №14
"Опора" сообщила о подписании пустого протокола на участке №631306, который находится на территории больницы №14
Фото: oporaua.org

Правоохранители 31 октября открыли уголовное производство после того, как члены избирательной комиссии в Харькове поставили подписи на пустом протоколе о результатах голосования. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Информация о нарушении в полицию поступила от гражданской сети "Опора" в 11.03. Полицейские провели осмотр избирательного участка, который находится на улице Олеся Гончара.

"Заместитель председателя участковой избирательной комиссии добровольно издала два одинаковых экземпляра протокола УИК о подсчете голосов избирателей. На каждом из них наверху было написано "образец". Указанные экземпляры изъяты во время проведения осмотра и помещены в бумажный пакет, опечатанный с подписями участников следственного действия", – отметили в полиции.

Данные о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 158-3 (фальсификация, подлог, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательного ящика, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

"Опора" сообщила о подписании пустого протокола на участке №631306, который находится на территории горбольницы №14.

"Протокол о подсчете голосов подписывается уже после завершения процесса голосования, когда в него уже внесены все данные, в частности, о количестве голосов за кандидатов", – сказал координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова проходят 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов.

Теги: Украина, Харьков, выборы, полиция, Опора, фальсификации, местные выборы, голосование, уголовное производство, нарушение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
Танцор Дикусар в образе Нептуна станцевал на пилоне
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Специально надевала что-то объемное". Дорофеева рассказала, что долгое время комплексовала из-за своей груди
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Что там между ног телепается?" В сети обсуждают фото Никитюк в ультракоротком платье
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Идиллия", "Невероятно милые". Горбунов растрогал подписчиков семейным фото
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
"Жизнь стала ярче". Экс-нардеп Парасюк стал отцом
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
Никитюк вместе со Свитолиной сходила на мистический балет "Жизель" с Кухар
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
  Слепой барабанщик на шоу "Україна має талант" растрогал члена жюри Притулу до слез. Видео
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
Преследовавшие Болдуина папарацци забыли имя убитой им оператора, о которой хотели задать вопрос
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Мои дети в машине плачут". Болдуин попросил преследовавших его папарацци оставить в покое его семью
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Король туалетных вантузов". Солист Måneskin Давид поделился с фанатами селфи из туалета
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
"Какая же она шикарная", "Королева". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в новой фотосессии
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Тринчер на отдыхе в Танзании засветила ягодицы и промежность
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"К сожалению, жизнь – не Instagram". Потап показал, как выглядел бы с "идеальным лицом"
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Мама чертей". Обладательница самого большого бюста Украины Кузнецова нарядилась в Малефисенту и оголила грудь
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
"Сладость или гадость?" Хименес-Браво нарядился в чумного доктора к Хэллоуину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Разрыв". Maruv показала свою промежность в прозрачных трусах
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"Ужасные трусы", "Что за фигурка", Ефросинина снялась в бикини
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
"На сисях круг маловат", "Совсем б/у, хотя женщина хорошая". Тина Кароль выставила голую грудь
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
Нина Матвиенко о муже: Было понимание, что от него уже никакого толку в доме. Я сказала: "Иди себе". Зачем оно мне на старость?
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Какие тыковки", "Одни сиськи и голое тело". Блогер Пустовит полностью обнажилась для образа на Хэллоуин
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
"Копия Гаги", "Богиня". Дорофеева оголилась на камеру
  "Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
"Вы будете в восторге от этого. Вкуснятина". Как приготовить жареные на сковородке яблоки в тесте
  "Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
"Бывает, вот был секс – ну и хорошо. А бывает – вау". Вакарчук прокомментировал расставание с Лялей Фонаревой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS