"Уступать никто не намерен". Добкин заявил, что Терехов набрал 41% голосов на выборах мэра Харькова

"Явка – 28%. По нашим опросам 41% – и.о. [городского головы Игорь Терехов], 35% – я. И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" – заявил Добкин.

Экзит-полл, по которому его оппонент Терехов набрал почти 54% голосов, Добкин назвал заказным.