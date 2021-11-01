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Стефанчук ответил на вопрос, есть ли у Разумкова шанс стать президентом

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Стефанчук сказал, что у него "нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем"
Стефанчук сказал, что у него "нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем"
Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает, что именно от его предшественника на посту спикера, народного депутата Дмитрия Разумкова будет зависеть, сможет ли тот стать президентом Украины. Об этом он заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, которое сейчас транслируется на YouTube-канале журналистки, отвечая на соответствующий вопрос.

"Все будет зависеть от Дмитрия Разумкова и от ситуации в стране", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что в целом отвечать на подобные вопросы ему не очень корректно.

"Вы это понимаете... Потому что я являюсь его преемником в плане управления парламентом. Поэтому я бы ответил так, как я ответил: все будет зависеть от него и от ситуации в стране, от качества идей, которые он будет предлагать, от качества тех дел, которые он реализовал и собирается реализовать", – сказал председатель парламента. 

При этом он подчеркнул, что в Украине – "возможно все".

"И очень важно сохранить это состояние возможностей", – отметил Стефанчук. 

Отвечая на вопрос об отношениях с Разумковым, политик отметил, что для него очень важно разделять личностное и профессиональное. 

"Поэтому у меня нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем. 28 октября я его поздравлял с днем рождения, 29-го он меня поздравлял... Я считаю, что отношения человеческие должны оставаться абсолютно нормальными. А если говорить об отношениях профессиональных, здесь подход был предопределен: фракция ["Слуга народа"] свое мнение [по поводу отставки Разумкова] определила и должен был быть человек, который заменит его на этом посту", – сказал Стефанчук. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии "Слуга народа", прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция "Слуга народа".

У Разумкова и "Слуги народа" были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году. 

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В "Слуге народа" обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. "Я не говорил "нет", – сказал он 31 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Согласно результатам опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова, экс-спикера Рады на выборах президента готовы поддержать 5,5% респондентов. В президентском рейтинге он находится на четвертом месте после действующего главы государства Владимира Зеленского (18,7%), пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности", народного депутата Петра Порошенко (12,7%) и сопредседателя "Оппозиционной платформы – За жизнь", народного депутата Юрия Бойко (6,2%). 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, выборы, Алеся Бацман, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук
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