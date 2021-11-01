Стефанчук ответил на вопрос, есть ли у Разумкова шанс стать президентом

Стефанчук сказал, что у него "нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем" Фото: iportal.rada.gov.ua

"Все будет зависеть от Дмитрия Разумкова и от ситуации в стране", – сказал Стефанчук.

Он отметил, что в целом отвечать на подобные вопросы ему не очень корректно.

"Вы это понимаете... Потому что я являюсь его преемником в плане управления парламентом. Поэтому я бы ответил так, как я ответил: все будет зависеть от него и от ситуации в стране, от качества идей, которые он будет предлагать, от качества тех дел, которые он реализовал и собирается реализовать", – сказал председатель парламента.

При этом он подчеркнул, что в Украине – "возможно все".

"И очень важно сохранить это состояние возможностей", – отметил Стефанчук.

Отвечая на вопрос об отношениях с Разумковым, политик отметил, что для него очень важно разделять личностное и профессиональное.

"Поэтому у меня нет проблем в отношениях с Дмитрием Александровичем. 28 октября я его поздравлял с днем рождения, 29-го он меня поздравлял... Я считаю, что отношения человеческие должны оставаться абсолютно нормальными. А если говорить об отношениях профессиональных, здесь подход был предопределен: фракция ["Слуга народа"] свое мнение [по поводу отставки Разумкова] определила и должен был быть человек, который заменит его на этом посту", – сказал Стефанчук.

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