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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Кто победит Зеленского, Ермак, Разумков, Порошенко, олигархи, вес и диеты, жена. Интервью Бацман со Стефанчуком. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Во время интервью Стефанчук говорил о знакомстве с президентом Владимиром Зеленским, о том, войдет ли он в историю и будет ли он баллотироваться на второй срок; о том, считает ли себя вторым человеком в государстве после президента; о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и о его влиятельности; об отношениях с Дмитрием Разумковым, который ранее был членом команды Зеленского и председателем парламента, и о том, есть ли у него шансы стать новым президентом; о законе об олигархах и о том, кого бы включил в список олигархов; о бывших президентах, в том числе о Петре Порошенко, о фракции "Слуга народа" и о том, получают ли ее члены доплаты в конвертах; о планируемых кадровых перестановках в Кабмине; о том, за кого из депутатов ему стыдно, а также о своем весе, друзьях и семье.

Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка". 

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в  Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры. 

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте. 

В октябре 2021 года Стефанчук был избран новым главой Верховной Рады

Стефанчук – доктор юридических наук, профессор. В биографии спикера на сайте парламента указано, что он владеет английским, польским, латинским и немецким языками. 

Теги: Верховная Рада, Петр Порошенко, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Слуга народа, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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