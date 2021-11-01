Кто победит Зеленского, Ермак, Разумков, Порошенко, олигархи, вес и диеты, жена. Интервью Бацман со Стефанчуком. Трансляция

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Во время интервью Стефанчук говорил о знакомстве с президентом Владимиром Зеленским, о том, войдет ли он в историю и будет ли он баллотироваться на второй срок; о том, считает ли себя вторым человеком в государстве после президента; о руководителе Офиса президента Андрее Ермаке и о его влиятельности; об отношениях с Дмитрием Разумковым, который ранее был членом команды Зеленского и председателем парламента, и о том, есть ли у него шансы стать новым президентом; о законе об олигархах и о том, кого бы включил в список олигархов; о бывших президентах, в том числе о Петре Порошенко, о фракции "Слуга народа" и о том, получают ли ее члены доплаты в конвертах; о планируемых кадровых перестановках в Кабмине; о том, за кого из депутатов ему стыдно, а также о своем весе, друзьях и семье.

Стефанчук родился в 1975 году в Тернополе. Окончил Хмельницкий институт регионального управления и права (специальность – "юрист") и Технологический университет Подолья (специальность – "инженер-экономист"). В студенческие годы играл в команде КВН "Три толстяка".

До 2019 года занимался образовательной, научной и адвокатской деятельностью. Работал в Хмельницком университете управления и права имени Леонида Юзькова, Институте законодательства Верховной Рады, Национальной академии прокуратуры и Высшей школе адвокатуры.

Входил в команду Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. В 2019 году был избран народным депутатом по списку партии "Слуга народа" (№2 в списке), в том же году стал первым вице-спикером и представителем президента в парламенте.

В октябре 2021 года Стефанчук был избран новым главой Верховной Рады.

Стефанчук – доктор юридических наук, профессор. В биографии спикера на сайте парламента указано, что он владеет английским, польским, латинским и немецким языками.