Теризбирком объявил результаты выборов мэра Харькова. Терехов побеждает в первом туре

Об этом сообщила глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко вечером 1 ноября, Общественное вело трансляцию.

"Территориальная избирательная комиссия установила [...] количество избирателей, включенных в списки избирателей: 1 млн 15 тыс. 112. Количество избирателей, которые получили бюллетени, – 288 654", – сказала она.

По словам Матвиенко, в голосовании приняли участие 288 645 избирателей, 4878 бюллетеней признали недействительными.

"Самое большое количество голосов избирателей набрал кандидат Игорь Терехов (146 240), это 50,66%", – сказала глава ТИК.

Голоса между остальными кандидатами распределились так:

Комиссия единогласно проголосовала за постановление, которым Терехова избрали городским головой, уточняет Общественное.

Матвиенко уточнила, что в ТИК не поступало жалоб о нарушении избирательного процесса. Гражданская сеть "Опора" заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова прошли 31 октября. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года.

На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

По данным гражданской сети "Опора", явка избирателей на выборах мэра Харькова составила 28,6%. Результаты параллельного подсчета голосов, который проводила "Опора", свидетельствовали, что Терехов набрал 50,6% голосов, его ближайший конкурент Добкин – 28,21%. Добкин после выборов заявил, что Терехов набрал 41%.