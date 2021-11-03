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Резников заявил, что не будет принимать участия в работе ТКГ

Рада 3 ноября проголосовала за отставку Резникова
Рада 3 ноября проголосовала за отставку Резникова
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Бывший вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников не будет принимать участия в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе после отставки. Об этом Резников заявил 3 ноября в Верховной Раде, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В качестве члена делегации не буду принимать участия. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель главы Александр Мережко. Они будут продолжать, но принципиальное решение принимает президент о формировании обновленного состава делегации", – пояснил он.

Резников возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. Сегодня Рада проголосовала за отставку Резникова, ее поддержали 329 нардепов.

Новым главой Минреинтеграции может стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, самого Резникова называют претендентом на пост главы Минобороны. Такую кадровую ротацию уже одобрила фракция "Слуга народа".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Теги: Верховная Рада, Леонид Кравчук, Украина, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, ТКГ
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