Гордон рассказал о состоянии здоровья Кравчука

"Слава богу, Леонид Макарович идет на поправку. Он начал говорить. Он интересуется событиями в Украине, что там пандемия... Дай бог (я стучу по дереву), месяц-два-три, и все будет полностью хорошо", – сказал Гордон.

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце.

В конце июля стало известно, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

21 октября спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович рассказал, что Кравчук проходит реабилитацию в Германии. "Родственники говорят, что она довольно успешная", – уточнил Арестович.