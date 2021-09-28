32% украинцев считают, что из всех президентов Украины наиболее успешным во внешней политике был Порошенко – опрос

Следом за ним – второй президент Украины Леонид Кучма. Наиболее успешным во внешней политике его считают 17,7% опрошенных.

Далее идут действующий глава государства Владимир Зеленский (8,1%), а также экс-президенты Леонид Кравчук (7,4%), Виктор Янукович (5,1%) и Виктор Ющенко (4,9%).

В то же время 7,2% опрошенных думают, что ни один из украинских президентов не добился успехов в международной политике.

Еще 17,5% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.