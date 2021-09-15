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Адвокат Гордона Рябченко – адвокату Порошенко Новикову: Украина – не Россия, тут наперед ничего неизвестно, даже исход президентских выборов. Спросите у своего клиента

Василий Рябченко представляет интересы Дмитрия Гордона в суде в деле, инициированном пятым президентом Украины Петром Порошенко
Василий Рябченко представляет интересы Дмитрия Гордона в суде в деле, инициированном пятым президентом Украины Петром Порошенко
Фото: Vasyl Ryabchenko / Facebook

Российский адвокат пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко Илья Новиков ввел в заблуждение пользователей соцсети, опубликовав 15 сентября в Facebook результаты предварительного судебного заседания по иску своего клиента к основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Об этом на своей странице в соцсети заявил правозащитник и адвокат Василий Рябченко, представляющий интересы журналиста. Он подчеркнул, обращаясь к Новикову, что тот некорректно написал о сегодняшнем решении суда.

"Нет, суд не отказал в рассмотрении отзыва Дмитрия Гордона на иск вашего клиента. Предварительное судебное заседание впереди. Суд перенес дату рассмотрения на 6 октября, поскольку принял во внимание объективные обстоятельства, не позволившие журналисту вовремя получить от вас документы. Обстоятельства эти таковы, что Гордон постоянно в разъездах, в том числе потому, что встречи с ним ждут миллионы украинцев. Так получилось, что у него очень высокий рейтинг и востребованность среди аудитории, в отличие, извините, от вашего клиента", – написал Рябченко.

Представитель журналиста подчеркнул, что утверждение Новикова, что после слов об оценочном суждении Гордона процесс можно считать законченным, в корне неверно.

"Нет, уважаемый Илья Сергеевич [Новиков], процесс по сути на этом не закончился, как вы утверждаете. К сожалению (или к счастью), я не знаком с российскими судебными реалиями, но в Украине процесс не заканчивается до вступления решения в законную силу. Более того, даже после есть возможность оспаривать судебное решение в кассационном порядке. Неловко напоминать столь опытному профи, как вы, но Украина – не Россия, тут наперед ничего неизвестно, даже исход президентских выборов. Спросите у своего клиента, он вам в подробностях об этом расскажет", – заявил Рябченко.

Он акцентировал внимание, что впереди интересный и важный судебный процесс, на котором прозвучат свидетельские показания людей, изнутри знакомых с тем, что на самом деле происходило в высших эшелонах украинской власти во время и после российского военного вторжения в Украину в 2014 году.

"И да, уважаемый господин Новиков, высказывания ответчика действительно являются оценочными суждениями, поскольку озвучены конкретным живым человеком и профессионалом своего дела. Высказаны после публичного (и не публичного) общения с высокопоставленными людьми, которые не только наблюдали украинские события последних кровавых лет изнутри, но напрямую влияли на них, в том числе пытаясь спасти Украину от засилья кремлевской агентуры, о который вы, уверен, знаете не понаслышке. Свидетельства этих людей вы и ваш клиент, а также миллионы украинцев, услышите в ходе этого судебного разбирательства", – пообещал Рябченко.

https://www.facebook.com/ryabchenkovasyl/posts/977921726321044

Контекст:

В мае 2021 года Дмитрий Гордон в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканала "Украина" заявил о сговоре украинской власти с руководством России в 2014 году, с началом военной агрессии РФ. Журналист дословно сказал: "Руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России. [Бывший руководитель полка "Азов"] Андрей [Билецкий] может меня опровергнуть, а может, и нет... Я знаю, что руководство Украины совершило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорились, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя". Билецкий, который тоже присутствовал в студии, подтвердил слова журналиста о приказе оставить Мариуполь, отданном украинской армии.

17 июня адвокат Илья Новиков сообщил, что его клиент Петр Порошенко подал в суд на Гордона с требованием признать слова журналиста недостоверными. Гордон прокомментировал заявление адвоката, написав у себя в Facebook: "Спасибо, я очень этого ждал. Я счастлив".

14 сентября в эфире на телеканала "Украина 24" Гордон заявил, что "вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли он с ФСБ России".

Теги: Дмитрий Гордон, Петр Порошенко, Илья Новиков, суды, журналисты, адвокат, Василий Рябченко, суд
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