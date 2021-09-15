Гордон: Вскоре станет известно, являлся ли Порошенко агентом КГБ и сотрудничал ли с ФСБ России

"Петр Алексеевич Порошенко совершил неосмотрительный поступок и подал на меня в суд. Я, конечно, ждал этого подарка от него. Говорят, он жадный. Ничего подобного. Мне он подарил подарок – подал на меня в суд. Я очень рад этому. Во-первых, это будет прилюдно. Это будет отражаться в СМИ. Сайт "ГОРДОН" будет вести прямые трансляции суда, видеотрансляции. Конечно, это будет конец карьеры Петра Алексеевича. Конец полностью политической карьеры Петра Алексеевича Порошенко. И приятно, что я к этому приложу руку", – сказал Гордон.

Журналист пообещал, что с его стороны в суде будут давать свидетельские показания о "сговоре украинской власти" с президентом РФ Владимиром Путиным "топовые люди, представители высшего звена спецслужб". Гордон подчеркнул, что попросит суд направить специальный запрос в Федеральную службу безопасности РФ.

"Я хочу просить суд подать запрос в ФСБ Российской Федерации. Запрос простой: являлся ли Петр Алексеевич Порошенко, пятый президент Украины, агентом Комитета государственной безопасности Советского Союза? В биографии Петра Алексеевича есть немало фактов, которые косвенно могут об этом свидетельствовать. В частности, отец Петра Алексеевича был судим, приговорен к пяти годам заключения. С такой анкетой в Киевский институт международных отношений в советское время не принимали. Петра Алексеевича на год, как пишут, исключали из КИМО, он уходил в армию, потом восстанавливался в вузе. Извините меня, но… В советские годы в КИМО практически всех студентов вербовал КГБ. И избежать этого было практически невозможно. […] Поскольку у Петра Алексеевича была жуткая анкета, вопросы есть", – подчеркнул Гордон.

Он добавил, что также будет просить суд подать запрос в Службу безопасности Украины.

"Давала ли Служба безопасности Украины должную оценку появившимся в СМИ материалам и копиям письма Петра Алексеевича в 2007 году на имя председателя ФСБ России, где он давал обязательства не работать против Российской Федерации? И сообщал якобы о себе много интересных фактов. Эта публикация в СМИ не должна была пройти мимо СБУ, она должна была дать правовую оценку этому", – убежден журналист.

Гордон напомнил, каким образом в начале 1990-х Украина лишилась своей части архива КГБ, где были личные дела на всех агентов Комитета госбезопасности.

"19 августа 1991 года в Москве состоялся путч ГКЧП. Лидером этого путча неформальным был председатель КГБ СССР Владимир Александрович Крючков. Он разрабатывал путч, кстати, бездарно. […] Когда путч провалился, Крючкова посадили вместе с другими заговорщиками. В результате КГБ остался без руководителя. В срочном порядке из Киева заменить Крючкова был вызван председатель КГБ Украинской ССР Николай Михайлович Галушко. [Первый президент Украины] Леонид Макарович Кравчук рассказывал мне, как ночью перед отъездом в Москву Николай Михайлович Галушко пришел к нему и сказал: "Вы действующая власть и по инструкции я вам должен передать фамилии агентуры". И в списках, которые Леонид Макарович увидел, были фамилии практически всего руководства Руха и всех главных национал-патриотов. Практически всех", – рассказал журналист.

По словам Гордона, когда Галушко отправился в Москву, он забрал с собой весь украинский архив КГБ.

"По свидетельству очевидцев, в ту же ночь на Москву ушел эшелон, сформированный по приказу Галушко, со всеми карточками агентуры КГБ по Украине. Все эти карточки благополучно лежат в Москве. Они составлялись в единственном экземпляре, тогда не было ни компьютеров, ничего. А некоторые люди были в личном ведении председателя КГБ Украинской ССР. Эти карточки благополучно лежат в Москве, там очень много украинской элиты, которая била себя все эти годы в грудь, пела гимн, кричала патриотические лозунги. Очень много агентуры КГБ Советского Союза. Некоторая агентура перешла по наследству в ФСБ и мутила у нас воду. И продолжает мутить до сих пор", – отметил журналист.

Гордон подчеркнул, что в этом судебном разбирательстве и в запросах в спецслужбы надо ответить на важные вопросы.

"Являлся ли Петр Порошенко агентом КГБ? Сотрудничал ли он с ФСБ России? Каким образом во время войны с Россией он получал миллионы долларов от [кондитерского] бизнеса в Липецке и платил налоги в бюджет страны-захватчика? А также другой круг вопросов будет, и суд будет давать ответы на эти вопросы", – подытожил Гордон.

ВИДЕО

Ответ Дмитрия Гордона о суде с Петром Порошенко начинается на видео с 1 ч 10 мин. 40 сек. Видео: Дмитрий Гордон / YouTube