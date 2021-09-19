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Блогер Шнайдер: В Днепре охрана героически защитила Порошенко от одного АТОшника

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Шнайдер: Ветеран пытался задать ему простой вопрос почему он пилил и делил за спиной армии?
Шнайдер: Ветеран пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спиной армии?
Фото: Mihail Shnayder / Facebook

18 сентября во время визита в Днепр глава "Европейской солидарности", нардеп и пятый президент Петр Порошенко отказался отвечать на вопросы ветерана антитеррористической операции, написал в своем Facebook блогер Михаил Шнайдер и опубликовал видео.

"Друзья, на этом видео мы можем увидеть, как после вчерашнего выступления в Днепре охрана "гетьмана" героически защитила его от всего-навсего одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спиной армии? Общаться с ветераном "гетьман", который якобы выступает за демократичность и прозрачность, не стал и спрятался за тонированным стеклом авто, за что и получил порцию помидоров..." – написал Шнайдер.

https://www.facebook.com/100007952790911/videos/348087727049293/

В партии "Европейская солидарность" заявили, что это была провокация Офиса президента с использованием титушек из Запорожья, сообщил в сюжете "5 канал".

Теги: Петр Порошенко, Днепр, охрана, Михаил Шнайдер
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