Блогер Шнайдер: В Днепре охрана героически защитила Порошенко от одного АТОшника

Шнайдер: Ветеран пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спиной армии? Фото: Mihail Shnayder / Facebook

"Друзья, на этом видео мы можем увидеть, как после вчерашнего выступления в Днепре охрана "гетьмана" героически защитила его от всего-навсего одного АТОшника, который пытался задать ему простой вопрос – почему он пилил и делил за спиной армии? Общаться с ветераном "гетьман", который якобы выступает за демократичность и прозрачность, не стал и спрятался за тонированным стеклом авто, за что и получил порцию помидоров..." – написал Шнайдер.

В партии "Европейская солидарность" заявили, что это была провокация Офиса президента с использованием титушек из Запорожья, сообщил в сюжете "5 канал".