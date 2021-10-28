Вопрос смены Кравчука в ТКГ не рассматривается – Гармаш

"Я не вижу необходимости замены главы украинской делегации в ТКГ. И такие разговоры даже не ведутся. Я не знаю, откуда возникают в информационном пространстве такие информационные поводы. На самом деле мы ждем выздоровления Кравчука, и только он будет принимать решение, продолжать ему оставаться в своей должности или уйти на покой, если его здоровье не позволит этого. Кроме него, я не думаю, что кто-то будет принимать подобные решения", – сказал Гармаш.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие Кравчука, украинская делегация в ТКГ продолжает работу.