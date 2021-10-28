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Вопрос смены Кравчука в ТКГ не рассматривается – Гармаш

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Кравчук проходит реабилитацию в Германии
Кравчук проходит реабилитацию в Германии
Фото: ЕРА

На данный момент вопрос смены главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулирования конфликта на Донбассе Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце и проходит реабилитацию в Германии, не рассматривается. Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Я не вижу необходимости замены главы украинской делегации в ТКГ. И такие разговоры даже не ведутся. Я не знаю, откуда возникают в информационном пространстве такие информационные поводы. На самом деле мы ждем выздоровления Кравчука, и только он будет принимать решение, продолжать ему оставаться в своей должности или уйти на покой, если его здоровье не позволит этого. Кроме него, я не думаю, что кто-то будет принимать подобные решения", – сказал Гармаш.

Он также добавил, что, несмотря на отсутствие Кравчука, украинская делегация в ТКГ продолжает работу.

Контекст:

87-летний Кравчук 28 июня не присутствовал на торжественном заседании Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины, из-за плохого состояния здоровья. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже стало известно, что Кравчук перенес операцию на сердце.

Общественное 1 июля со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщило, что он пока не будет принимать участия в работе ТКГ из-за перенесенной операции.

В конце июля стало известно, что Кравчука подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович говорил в конце августа, что Кравчук, скорее всего, не примет участия в работе ТКГ до декабря этого года. "Леонид Макарович находится сейчас в сложном периоде реабилитации. Операция в 87 лет – это всегда очень непросто. Пока будет вести [вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей] Резников", – отмечал спикер украинской делегации в ТКГ.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Из-за пандемии коронавируса заседания группы сейчас проходят в онлайн-формате.

На фоне напряженных отношений Украины и Беларуси Кравчук в апреле 2021 года заявил, что уволится из ТКГ, если Минск останется местом для проведения переговоров.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, переговоры, Сергей Гармаш, ТКГ
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