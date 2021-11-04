Верещук планирует принимать участие в ТКГ

"Что касается моего председательствования, это вопрос к высшему политическому руководству государства", – отметила нардеп.

Бывший вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников 3 ноября заявил, что не будет принимать участия в работе ТКГ после отставки.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Возглавляет ТКГ бывший президент Украины Леонид Кравчук. С конца июня он не участвует в заседаниях ТКГ. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Резников входил в ТКГ с сентября 2019 года. Он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с марта 2020 года. 1 ноября 2021-го он написал заявление об отставке. 3 ноября Рада проголосовала за его отставку, ее поддержали 329 нардепов.