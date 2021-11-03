"Несмотря на взаимное недоверие и разногласия". Глава ЦРУ прибыл в Москву, чтобы обсудить американо-российские отношения – СМИ

Как пишет издание, визит Бернса – это один из немногих за последнее время визитов на высоком уровне, свидетельствующий о том, что стороны хотели бы продолжать переговоры, несмотря на взаимное недоверие и длинный список разногласий.

Спикер посольства США в Москве сообщил, что Бернс возглавил американскую делегацию, которая проведет в Москве 3–4 ноября, по просьбе президента Джо Байдена.

Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила 2 ноября пресс-служба Совбеза.

Ни одна из сторон не сообщила подробностей о состоявшейся беседе.