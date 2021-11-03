ГОРДОН
 
 
МИР

"Несмотря на взаимное недоверие и разногласия". Глава ЦРУ прибыл в Москву, чтобы обсудить американо-российские отношения – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цель визита главы ЦРУ Уильяма Бернса обсуждение двухсторонних отношений Америки и России
Цель визита главы ЦРУ Уильяма Бернса – обсуждение двухсторонних отношений Америки и России
Фото: scrf.gov

В Москву прибыла делегация высокопоставленных американских официальных лиц во главе с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом для обсуждения американо-российских отношений. Об этом 3 ноября сообщило издание Reuters со ссылкой на спикера в посольстве США в Москве.

Как пишет издание, визит Бернса – это один из немногих за последнее время визитов на высоком уровне, свидетельствующий о том, что стороны хотели бы продолжать переговоры, несмотря на взаимное недоверие и длинный список разногласий.

Спикер посольства США в Москве сообщил, что Бернс возглавил американскую делегацию, которая проведет в Москве 3–4 ноября, по просьбе президента Джо Байдена.

Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила 2 ноября пресс-служба Совбеза.

Ни одна из сторон не сообщила подробностей о состоявшейся беседе.

Контекст:

Отношения России и Соединенных Штатов существенно ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. США также ввели против Кремля несколько пакетов санкций.

Американо-российские отношения достигли исторических минимумов за весь период после холодной войны по таким вопросам, как российские кибератаки на цели в США, поддержка Москвой режима Башара Асада в Сирии, заключение в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального и поведение России по отношению к Украине, у которой Москва в 2014 году аннексировала Крым, пишет Reuters.

Представители США и России провели несколько "секретных встреч" после встречи глав государств – Джо Байдена и Владимира Путина – в Женеве в июле 2021 года. Об этом 31 октября со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.

Теги: Россия, СМИ, Джо Байден, Москва, ФСБ, ЦРУ, переговоры, Николай Патрушев, Совет безопасности РФ, Голос Америки, Уильям Бернс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Путешествие в прошлое, которое никогда не забуду". Никитюк показала хату, в которой жили ее бабушка с дедушкой
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
"Какие глаза", "Еще один сюрприз". Ани Лорак в обтягивающем наряде сделала верхнее селфи
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
Звезда "Сватов" пройдет кастинг на участие в новом сезоне "Танцев со звездами". Ранее Кошмал говорила, что это шоу "странных интриг"
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Живые иконы" 66-летняя Донателла Версаче показала себя и 72-летнюю Анну Винтур в молодости
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Думала, сдохну". Анфиса Чехова заявила, что после откачивания жира на животе ей стало очень плохо
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
"Детка, ты секс", "Тебе точно 63?" Мадонна показала пышную грудь и ноги в микрошортах
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Актриса Лив Тайлер рассталась с женихом после семи лет отношений, помолвки и рождения детей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
Рэпер-миллиардер Jay-Z появился в Instagram. На него уже подписалось почти 2 млн пользователей
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить популярное в Великобритании "пищеварительное" печенье. Рецепт от кулинарного блогера
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
"Как же вы на маму похожи". Наташа Королева показала прогулку с корги
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
  "Не вижу ничего плохого". Ризатдинова заявила, что беглый бизнесмен Онищенко не общается с их четырехлетним сыном
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Тарантино продаст семь фрагментов из "Криминального чтива" как NFT-токены
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
Спирс: Возможно, отец и был моим опекуном, но идею ему подала именно моя мать
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Достойно уважения". Горбунов показал, как выглядит с улицы их с Осадчей дом
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Мое тело горит из-за тебя", "Мой член зашевелился". Леди Гага снялась полностью обнаженной
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
"Такая секси", "Горячая штучка". 55-летняя Синди Кроуфорд показала, как выглядит после сауны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сосочки супер". "Сисястая". Семенович выложила в сеть фото в купальнике (314633)
2
"Трусы оттопырились", "Пирожок хороший". Каменских показала тело в микробикини (95355)
3
"Богиня", "Красивое на тебе белье". Полякова снялась в прозрачном наряде (93580)
4
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи (76299)
5
"Надя, ты секс", "Ужас". Дорофеева снялась в туалете (69332)
6
"Столько страсти", "Женщина-кошка". Миша Романова показала голую грудь в латексном наряде (64163)
7
"Главная нечисть покинула проект". Гвоздева показала попу и передала привет экс-участнику "Танцев со звездами" (64134)
8
Тина Кароль рассказала о ревности сына к будущей сестре (62518)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS