"Несмотря на взаимное недоверие и разногласия". Глава ЦРУ прибыл в Москву, чтобы обсудить американо-российские отношения – СМИ

Как пишет издание, визит Бернса – это один из немногих за последнее время визитов на высоком уровне, свидетельствующий о том, что стороны хотели бы продолжать переговоры, несмотря на взаимное недоверие и длинный список разногласий.
Спикер посольства США в Москве сообщил, что Бернс возглавил американскую делегацию, которая проведет в Москве 3–4 ноября, по просьбе президента Джо Байдена.
Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщила 2 ноября пресс-служба Совбеза.
Ни одна из сторон не сообщила подробностей о состоявшейся беседе.
Отношения России и Соединенных Штатов существенно ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала украинский Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. США также ввели против Кремля несколько пакетов санкций.
Американо-российские отношения достигли исторических минимумов за весь период после холодной войны по таким вопросам, как российские кибератаки на цели в США, поддержка Москвой режима Башара Асада в Сирии, заключение в тюрьму оппозиционного политика Алексея Навального и поведение России по отношению к Украине, у которой Москва в 2014 году аннексировала Крым, пишет Reuters.
Представители США и России провели несколько "секретных встреч" после встречи глав государств – Джо Байдена и Владимира Путина – в Женеве в июле 2021 года. Об этом 31 октября со ссылкой на источники сообщила газета The New York Times.