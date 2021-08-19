СБУ сообщила о разоблачении сотрудников ФСБ России, которые хотели завербовать украинского офицера

"Российская спецслужба хотела получить информатора именно из числа сотрудников СБУ в Запорожской области. Это обусловлено тем, что, кроме секретных документов украинской спецслужбы, ФСБ интересовала также информация о Запорожской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что россияне хотели завербовать офицера через давление на его отца, который по личным делам ездил в РФ и был задержан ФСБ.

"Но несмотря на шантаж и угрозы, а также обещания денежного вознаграждения со стороны ФСБ, сотрудник украинской спецслужбы остался верен присяге и категорически отказался от сотрудничества со спецслужбой страны-агрессора. Установлены кадровые офицеры ФСБ РФ, которые непосредственно реализовывали операцию по вербовке сотрудника СБУ. Это Алексей Демченко и Дмитрий Картавцев", – сообщили в СБУ.

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