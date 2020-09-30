Боевики пытались завербовать сотрудницу Луганской ОГА – СБУ

По данным СБУ, завербованная российскими оккупантами чиновница Луганской ОГА предоставила украинским правоохранителям подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала никаких действий, которые могли бы нанести ущерб госбезопасности Украины Фото: depositphotos.com

Боевики на Донбассе пытались завербовать сотрудницу Луганской облгосадминистрации. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

По данным контрразведки СБУ, представители органов государственной власти и управления Украины представляют "особый интерес" для российских оккупантов, поэтому террористы пытались склонить чиновницу к государственной измене.

Как сообщают правоохранители, боевики задержали женщину в КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Чтобы склонить ее к сотрудничеству, они угрожали ее жизни, здоровью родных и прибегали к шантажу. Боевиков, в частности, интересовали информация о работе ОГА, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа, сотрудника Национальной полиции.

"Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи. После приезда на контролируемую украинскими властями территорию сотрудница администрации начала получать электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь", – говорится в сообщении.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала никаких действий, которые могли бы нанести ущерб государственной безопасности Украины. Она предоставила подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. После проверки ее освободили от уголовной ответственности.

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