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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики пытались завербовать чиновника из регионального подразделения Минюста в Луганской области

В Луганской области боевики шантажом и угрозами заставили украинца подписать договор о сотрудничестве.

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Мужчина дал показания СБУ
Мужчина дал показания СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Представители так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР" пытались завербовать чиновника из регионального подразделения Минюста в Луганской области. Об этом 15 января сообщила Служба безопасности Украины.

Оперативники установили, что боевики задержали юриста во время его поездки на оккупированную территорию Луганска. Правоохранители заявили, что боевиков заинтересовала не только работа мужчины в госструктуре, но и тот факт, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

С помощью шантажа и угрозы лишения свободы украинца заставили подписать соглашение о конфиденциальном сотрудничестве. Согласно заданию террористов, мужчина должен был передавать им информацию о его коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных органов Луганской области и о служебной деятельности его отца.

Информацию юрист должен был передавать боевикам по телефону. Мужчина дал показания в СБУ. В ходе проверки было установлено, что он не совершил никаких действий во вред госбезопасности Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: СБУ, Луганск, Луганская область, агрессия, террористы, Минюст, ЛНР, Служба безопасности Украины
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