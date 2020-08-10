Боевики в оккупированном Донецке пытались завербовать львовянку, приехавшую проведать родственников

Жительница Львова сама пришла в Службу безопасности Украины после попытки боевиков "ДНР" завербовать ее.

Контрразведка Службы безопасности Украины зафиксировала факт вербовки украинки представителями спецслужб РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что львовянка во время посещения своих родных во временно оккупированном Донецке была незаконно задержана боевиками под предлогом якобы проверки документов. После этого ее отправили в так называемое МГБ ДНР, где от женщины требовали согласия о конфиденциальном сотрудничестве в ущерб государственной безопасности Украины. Для этого боевики применяли психологическое давление и угрозы", – говорится в сообщении.

По замыслу кураторов, она должна была собирать для представителей спецслужб РФ информацию о связях членов семей украинских военнослужащих из западных регионов Украины, которые приезжают на территорию Донецкой области.

Женщина сама сообщила в управление СБУ во Львовской области о факте ее незаконного задержания и попытки вербовки.

В ведомстве напомнили, что, согласно ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил органам государственной власти о полученном от представителей иностранных государств задании.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.