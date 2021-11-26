Глава Минобороны Украины: Какой смысл россиянам разбомбить все в стране, где они хотят властвовать?

Если РФ хочет властвовать в Украине, то у нее другая цель, отметил Резников Фото: rada.gov.ua

21 ноября начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

"Какой смысл россиянам разбомбить все, что можно, в стране, чтобы потом ее захватывать? Если они хотят властвовать в этой стране, то у них другая цель: это дестабилизация в стране, изменение политического курса в стране в Европу и НАТО через смену власти... Они хотят сменить власть и посадить здесь пропутинских, прокремлевских дельцов", – считает Резников.

В то же время "это не значит, что нужно расслабляться", отметил министр обороны Украины.