"Ни у кого не должно быть сомнений". Кулеба заявил, что в случае агрессии РФ Украина будет защищаться "всеми имеющимися средствами"

Усилия Украины и ее партнеров направлены на сдерживание РФ от дальнейших агрессивных действий, отметил Кулеба Фото: EPA

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и ее партнеров "направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий".

"В то же время он [Кулеба] заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами", – говорится в сообщении МИД.

Кулеба официально опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе.

Глава МИД отметил, что Украина "считает поиск политико-дипломатического разрешения единственным путем урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".

По словам Кулебы, президент РФ Владимир Путин должен понять, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить.