"Угадать, что в голове у Путина, – неблагодарное дело". Кулеба объяснил, что должен понять глава Кремля

"Министерство иностранных дел работает в буквальном смысле 24 на семь, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины в первую очередь в вопросах военного сотрудничества и безопасности. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий", – сказал дипломат.

По его словам, "в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового витка агрессии".

"Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что пакет включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина, это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", – заявил Кулеба.

Он констатировал, что тональность международного сообщества по отношению к Кремлю "стала значительно жестче" в последнее время.