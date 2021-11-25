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"Угадать, что в голове у Путина, – неблагодарное дело". Кулеба объяснил, что должен понять глава Кремля

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Кулеба: В Москве должны четко осознать потери в случае нового витка агрессии
Кулеба: В Москве должны четко осознать потери в случае нового витка агрессии
Фото: ЕРА

Украинские дипломаты работают с международным сообществом, чтобы не допустить нового витка агрессии со стороны президента РФ Владимира Путина. Об этом 25 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.

"Министерство иностранных дел работает в буквальном смысле 24 на семь, чтобы сохранить и усилить международную поддержку Украины в первую очередь в вопросах военного сотрудничества и безопасности. Главная цель – сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий", – сказал дипломат.

По его словам, "в Москве должны четко осознать, какие политические, экономические и человеческие потери она понесет в случае нового витка агрессии".

"Украина выступает за комплексный пакет противодействия агрессивным намерениям Кремля", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что пакет включает политическое и экономическое сдерживание России, а также военную помощь Украине.

"Мы не пытаемся угадать, что в голове у Путина, это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому лучше этого не делать", – заявил Кулеба.

Он констатировал, что тональность международного сообщества по отношению к Кремлю "стала значительно жестче" в последнее время.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. 6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР".

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в "большую победоносную войну" России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, "идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя".

При этом министры обороны США и Великобритании заверили Резникова в поддержке Украины и готовности к решительным действиям по сдерживанию угрозы со стороны РФ.

Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, агрессия, нападение, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, дипломаты, брифинг
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