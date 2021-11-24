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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вторжение России в Украину вряд ли неминуемо – Reuters

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Собеседники Reuters считают, что Россия очерчивает "красные линии" относительно Украины
Собеседники Reuters считают, что Россия очерчивает "красные линии" относительно Украины
Фото: ЕРА

Агентство Reuters поговорило с источниками в западной разведке и лицами, знакомыми с планами Кремля, о вероятности прямого вторжения России в Украину. Почти все они считают, что такой сценарий вряд ли неминуем.

В материале, опубликованном 24 ноября, говорится, что агентство опросило более десятка источников. 

Они считают правдоподобным сценарий, что президент РФ Владимир Путин "использует реальную угрозу применения военной силы, чтобы показать, что Россия серьезно настроена защищать свои "красные линии" по Украине". 

Путин умеет обострять и ослаблять кризисы, отмечают собеседники агентства, приводя в пример ситуацию с наращиванием российских войск у границы Украины и в оккупированном Крыму. Таким образом "Путин заставляет противников России гадать о его намерениях и напоминает Западу, что Россия – это сила, с которой нужно считаться", считают они. 

В случае вторжения Путин может окончательно разорвать отношения с Западом, пишет агентство.

Старший научный сотрудник по вопросам гибридной войны Международного института стратегических исследований Самир Пури назвал сложившуюся ситуацию "игрой в поддавки" между Путиным и НАТО. И в Альянсе, и в Кремле будут просчитывать, к чему могут привести эскалационные шаги, отметил он. По мнению Пури, в случае, если НАТО разместит на территории Украины свои войска, РФ воспримет это как "невероятную эскалацию". 

Он считает маловероятным риск того, что Украина "станет полем боя", но подчеркнул, что это "действительно тот вопрос, вокруг которого Россия и НАТО в настоящий момент ведут борьбу в Украине".

Контекст:

30 октября 2021 года американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло.

В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. Он говорил, что российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября начальник ГУР Кирилл Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул он.

21 ноября Буданов сообщил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, вблизи границы между странами сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

23 ноября спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинил Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР".

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в "большую победоносную войну" России против Украины и подчеркивает: за восемь лет конфликта на Донбассе Украина научилась защищаться. По его мнению, Путин находится в переломном моменте, решая, "идти ли через украинскую границу и сжечь мосты, или он все еще торгуется и пытается найти что-то интересное для себя".

При этом министры обороны США и Великобритании заверили Резникова в поддержке Украины и готовности к решительным действиям по сдерживанию угрозы со стороны РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, вторжение, войска, российские военные
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