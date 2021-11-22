США и Великобритания готовы к решительным шагам для сдерживания угрозы со стороны РФ – Резников

Резников: Меня заверили, что происходят очень серьезные консультации с партнерами стран НАТО и Европейского союза о готовности предпринимать очень решительные шаги на опережение Фото: mil.gov.ua

Об этом Резников рассказал в эфире канала ICTV 22 ноября, реагируя на слова ведущего, который напомнил слова министра, заявлявшего о необходимости решительных действий для поддержки Украины перед угрозой России.

"Да. Абсолютно я услышал [готовность министром обороны США и Великобритании к таким шагам в случае необходимости]. У нас были очень откровенные, длительные разговоры. И в большом коллективе, и в меньшем, и при участии их разведки. Мы говорили, что озабоченность, обеспокоенность уже нет времени высказывать. Как я говорил, у Кремля толстые и высокие стены и он не слышит об обеспокоенности, а только будет воспринимать активные действия. Поэтому меня заверили в безусловной поддержке территориального суверенитета и целостности Украины в международно признанных границах. И меня заверили, что происходят очень серьезные консультации с другими партнерами стран [Североатлантического] Альянса и Европейского союза о готовности предпринимать очень решительные шаги, при чем – на опережение", – рассказал Резников.

По его словам, такие шаги будут касаться экономических и политических средств воздействия, а также помощи Украине.

"Сегодня я говорил с представителями Госдепартамента, Совета нацбезопасности и обороны, Конгресса. Всюду звучит одинаковая фраза: "Мы посылаем очень серьезные сигналы, что не дай бог прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет дорого им стоить. Во всех измерениях значений слова "дорого", – подчеркнул глава Минобороны.

Резников встречался с Уоллесом в Киеве 16 ноября, с Остином – в Вашингтоне 18 ноября.