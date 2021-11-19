Резников впервые посетил США как министр обороны. Его беседа с главой Пентагона длилась около трех часов

Общение двух делегаций в Пентагоне длилось почти три часа.

На брифинге перед переговорами Резников сказал, что Украина настроена на развитие партнерства между оборонными ведомствами.

"Этот визит проходит в то время, когда весь мир наблюдает за гибридной атакой с использованием мигрантов в Польшу и страны Балтии. Моя страна уже восемь лет отражает вооруженную агрессию России, и мы ценим усилия Соединенных Штатов привлечь внимание угроз со стороны Москвы. Мы одинаково оцениваем их опасный потенциал", – заявил глава Минобороны Украины.

Остин поздравил Резникова с новой должностью и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами.

Во время переговоров Резникова и Остина стороны подчеркнули: лучший способ предотвратить эскалацию – сделать ее цену для агрессора неприемлемой, сообщает пресс-служба Минобороны. Такие мероприятия будут обсуждаться Украиной и США в дальнейшем, говорится в релизе.

"Кремль имеет высокие и толстые стены, [его обитателям] трудно услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Произойдет ли это – во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить Соединенные Штаты за их эффективную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – сказал Резников после общения с главой Пентагона.

В сообщении на сайте американского оборонного ведомства говорится, что Остин во время встречи с министром обороны Украины заявил о готовности к реализации рамочного соглашения, подписанного в августе.

"Это рамочное соглашение создало основу для укрепления нашего стратегического оборонного партнерства. Я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем реализовать эту основу, чтобы продолжать продвигать наш общий приоритет по противодействию российской агрессии и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность Черного моря, киберзащита и обмен разведданными", – сказал глава Пентагона.

В Twіtter Остин показал ролик о встрече с Резниковым.

"Я с нетерпением жду продолжения развития стратегического оборонного партнерства между нашими двумя великими странами", – написал он в подписи к видео.

I welcomed new MinDef @oleksiireznikov to the Pentagon today and reaffirmed unwavering support. I look forward to continuing to build on the strategic defense partnership between our two great nations. pic.twitter.com/cUCNTVh958 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 19, 2021



