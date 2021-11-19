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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников впервые посетил США как министр обороны. Его беседа с главой Пентагона длилась около трех часов

Встреча Резникова и Остина проходила в Пентагоне
Встреча Резникова и Остина проходила в Пентагоне
Фото: mil.gov.ua

Алексей Резников 18 ноября впервые в должности министра обороны Украины посетил США. Он в частности, провел встречу с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином, информирует пресс-служба Минобороны Украины.

Общение двух делегаций в Пентагоне длилось почти три часа. 

На брифинге перед переговорами Резников сказал, что Украина настроена на развитие партнерства между оборонными ведомствами. 

"Этот визит проходит в то время, когда весь мир наблюдает за гибридной атакой с использованием мигрантов в Польшу и страны Балтии. Моя страна уже восемь лет отражает вооруженную агрессию России, и мы ценим усилия Соединенных Штатов привлечь внимание угроз со стороны Москвы. Мы одинаково оцениваем их опасный потенциал", – заявил глава Минобороны Украины. 

Остин поздравил Резникова с новой должностью и подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами. 

Во время переговоров Резникова и Остина стороны подчеркнули: лучший способ предотвратить эскалацию – сделать ее цену для агрессора неприемлемой, сообщает пресс-служба Минобороны. Такие мероприятия будут обсуждаться Украиной и США в дальнейшем, говорится в релизе. 

"Кремль имеет высокие и толстые стены, [его обитателям] трудно услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Произойдет ли это – во многом зависит от единства и решимости цивилизованного мира остановить агрессора. Поэтому я хотел бы еще раз поблагодарить Соединенные Штаты за их эффективную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – сказал Резников после общения с главой Пентагона. 

В сообщении на сайте американского оборонного ведомства говорится, что Остин во время встречи с министром обороны Украины заявил о готовности к реализации рамочного соглашения, подписанного в августе. 

"Это рамочное соглашение создало основу для укрепления нашего стратегического оборонного партнерства. Я с нетерпением жду обсуждения того, как мы можем реализовать эту основу, чтобы продолжать продвигать наш общий приоритет по противодействию российской агрессии и углублять наше сотрудничество в таких областях, как безопасность Черного моря, киберзащита и обмен разведданными", – сказал глава Пентагона. 

В Twіtter Остин показал ролик о встрече с Резниковым. 

"Я с нетерпением жду продолжения развития стратегического оборонного партнерства между нашими двумя великими странами", – написал он в подписи к видео. 


Контекст:

Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Пентагоном и Минобороны Украины подписали во время визита украинской делегации в США в августе. Кроме этого соглашения, был подписан также документ о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки

Остин посещал Украину 20 октября в рамках сотрудничества по этим документам. Во время визита в Киев глава Пентагона отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.

18 ноября, перед встречей с Резниковым, Остин выразил обеспокоенность скоплением российских войск у границы Украины и призвал РФ объяснить свои действия.

Резникова назначили главой Минобороны 4 ноября. До этого он возглавлял Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, переговоры, Алексей Резников, Минобороны, сотрудничество, Ллойд Остин
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