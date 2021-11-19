Резников встретился с главой Пентагона в Вашингтоне. Говорили о военном сотрудничестве и передвижении войск РФ

Министры говорили о сотрудничестве и угрозах со стороны России.

"Один из моих приоритетов в должности министра – всесторонне развивать взаимодействие с США, в том числе через наполнение конкретными проектами рамочного соглашения и других договоренностей. Во время этого визита я хочу ознакомить коллег с главными направлениями работы, которые мы наметили вместе с командой. Это необходимо, чтобы достичь синергии и взаимосовместимости секторов обороны", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что оборонные ведомства США и Украины, а также разведки двух стран находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности.

"У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые сконцентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Я хотел бы обсудить параметры ответа на них. Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам России. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все – от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", – сказал он.

Фото: mil.gov.ua

Как пишет "Укринформ", Остин в ходе встречи сказал, что США продолжат тесно взаимодействовать с Украиной с целью поддержки ее суверенитета, территориальной целостности и оборонной способности на фоне российской агрессии.

"Мы продолжим консультироваться с вами, нашими партнерами и союзниками в регионе, относительно развития ситуации, а также как лучше обеспечить региональную безопасность. Мы остаемся привержены поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе", – сказал глава Пентагона.