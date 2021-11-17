"Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины". Министры обороны сделали совместное заявление

Заявление стало результатом визита Уоллеса в Киев, где он, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина и Великобритания – стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны. [...] Сегодняшняя встреча – очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости. Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены наращиванием войск и активностью России у границ Украины", – говорится в совместном документе.

В нем подчеркивается, что "национальный суверенитет и территориальная целостность Украины – бесспорны".

"Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины и будет продолжать свою незыблемую преданность делу его поддержки. Мы непреклонны в этой поддержке и вместе остаемся внимательными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", – заявили министры обороны.