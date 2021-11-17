"Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины". Министры обороны сделали совместное заявление

Заявление стало результатом визита Уоллеса в Киев, где он, в частности, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Украина и Великобритания – стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны. [...] Сегодняшняя встреча – очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости. Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены наращиванием войск и активностью России у границ Украины", – говорится в совместном документе.
В нем подчеркивается, что "национальный суверенитет и территориальная целостность Украины – бесспорны".
"Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины и будет продолжать свою незыблемую преданность делу его поддержки. Мы непреклонны в этой поддержке и вместе остаемся внимательными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", – заявили министры обороны.
С 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь.
В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.
В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.
Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября 2021 года Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит на сумму более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.
30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.
8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной. Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины.