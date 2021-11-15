НАТО должен быть готов к возможной войне с Россией – глава вооруженных сил Великобритании

По его мнению, Россия находится в состоянии постоянного конфликта с западными странами, однако Москва "не хочет вести горячую войну".
Картер добавил, что РФ будет пытаться достичь своих целей "более тонкими методами".
Генерал также высказал мнение, что сейчас Россия представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем восемь лет назад, когда он вступил в должность.
Отношения России и НАТО ухудшились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.
В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
В июне 2021-го Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.