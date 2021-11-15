НАТО должен быть готов к возможной войне с Россией – глава вооруженных сил Великобритании

По его мнению, Россия находится в состоянии постоянного конфликта с западными странами, однако Москва "не хочет вести горячую войну".

Картер добавил, что РФ будет пытаться достичь своих целей "более тонкими методами".

Генерал также высказал мнение, что сейчас Россия представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем восемь лет назад, когда он вступил в должность.