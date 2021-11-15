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ПОЛИТИКА

Генсек НАТО о вступлении Украины в Альянс: У нас нет консенсуса по приглашению Украины

Столтенберг считает, что Украина не соответствует стандартам НАТО
Столтенберг считает, что Украина не соответствует стандартам НАТО
Фото: EPA

Для полноправного членства Украины в НАТО необходим консенсус всех членов Альянса, которого сейчас нет, также нужно соответствовать стандартам НАТО. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью Axios от HBO.

На вопрос журналиста Джонатана Свона, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину, Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. 

"Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства в Альянсе", – отметил Столтенберг. Он также заверил, что НАТО внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов "к любому развитию ситуации".

Свон уточнил, что президент Украины хочет "реальной полноценной защиты от России". Он напомнил, что Украина получила обещание о членстве НАТО еще на Бухарестском саммите 2008 года, "но ничего не произошло, на них напали, их территорию захватили". 

Столтенберг считает, что "неправильно говорить, что ничего не произошло", так как Украина и НАТО укрепили партнерство между собой и тесно сотрудничают.

На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что поскольку Украина не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – 5-й статьи Североатлантического договора.

"Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины", – сказал Столтенберг.

Журналист отметил, что может вспомнить страны в составе НАТО, правительства которых "глубоко коррумпированы и недемократические". На самом деле, по мнению Свона, страны Запада не хотят провоцировать президента РФ Владимира Путина, и в итоге "Путин видит: чтобы остановить вступление страны в НАТО, нужно на нее напасть".

Столтенберг в свою очередь указал, что Россия протестовала против каждого расширения НАТО, но, несмотря на ее критику, недавно в Альянс вступили Северная Македония и Черногория.

"Неужели они более продвинутые?" – заметил Свон, выразив также сомнение в демократичности Турции, которая является членом НАТО.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Турция, НАТО, Йенс Столтенберг, Черногория, российская агрессия, Северная Македония, сотрудничество
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