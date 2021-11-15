Генсек НАТО о вступлении Украины в Альянс: У нас нет консенсуса по приглашению Украины

На вопрос журналиста Джонатана Свона, что будет делать НАТО, если Россия вновь вторгнется в Украину, Столтенберг ответил, что недавно виделся с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Я знаю, что он хочет большего… Он хочет полного членства в Альянсе", – отметил Столтенберг. Он также заверил, что НАТО внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов "к любому развитию ситуации".

Свон уточнил, что президент Украины хочет "реальной полноценной защиты от России". Он напомнил, что Украина получила обещание о членстве НАТО еще на Бухарестском саммите 2008 года, "но ничего не произошло, на них напали, их территорию захватили".

Столтенберг считает, что "неправильно говорить, что ничего не произошло", так как Украина и НАТО укрепили партнерство между собой и тесно сотрудничают.

На вопрос журналиста, будет ли НАТО защищать Украину, Столтенберг ответил, что поскольку Украина не является частью Альянса, то не подпадает под действие положения о коллективной обороне – 5-й статьи Североатлантического договора.

"Чтобы быть членом НАТО, нужно соответствовать стандартам НАТО. Мы помогаем им с модернизацией, борьбой с коррупцией, но чтобы стать полноправным членом, на это должны согласиться все 30 членов Альянса, а у нас сейчас нет консенсуса по поводу приглашения Украины", – сказал Столтенберг.

Журналист отметил, что может вспомнить страны в составе НАТО, правительства которых "глубоко коррумпированы и недемократические". На самом деле, по мнению Свона, страны Запада не хотят провоцировать президента РФ Владимира Путина, и в итоге "Путин видит: чтобы остановить вступление страны в НАТО, нужно на нее напасть".

Столтенберг в свою очередь указал, что Россия протестовала против каждого расширения НАТО, но, несмотря на ее критику, недавно в Альянс вступили Северная Македония и Черногория.

"Неужели они более продвинутые?" – заметил Свон, выразив также сомнение в демократичности Турции, которая является членом НАТО.