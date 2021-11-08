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"Шаг на пути в ЕС и НАТО". Представители ЕС, НАТО и США , а также послы G7 призвали Украину принять закон о СБУ

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Послы G7 призывают Украину принять закон о СБУ в текущей редакции второй раз менее чем за два месяца
Послы G7 призывают Украину принять закон о СБУ в текущей редакции второй раз менее чем за два месяца
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, исполняющая обязанности главы офиса связи НАТО Винета Кляйне, поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, а также глава Консультативной миссии Европейского союза в Украине Антти Хартикайнен написали статью, в которой призывают принять закон о Службе безопасности Украины.

Статья вышла на сайте "Европейской правды" 8 ноября. 

Представители ЕС, США и НАТО в ней заявляют о решительной поддержке законопроекта №3196-д, который находится на рассмотрении Верховной Рады. 

"Если законопроект в текущей редакции будет принят и полноценно воплощен, он станет фундаментом для комплексного реформирования СБУ в соответствии с европейскими и евроатлантическими принципами и ведущей практикой. Важно, что этот проект предусматривает поэтапное лишение СБУ всех полномочий досудебного расследования, существенное сокращение штата и демилитаризацию Службы, устранение СБУ от участия в расследованиях экономических преступлений, а также усиление механизмов надзора за ее деятельностью. Мы призываем все политические партии в Верховной Раде воспользоваться этой исторической возможностью и безотлагательно принять этот закон. Это станет важным шагом на пути Украины в ЕС и НАТО", – сказано в заявлении. 

Дипломаты подчеркнули, что принятие этого законопроекта во втором чтении не является завершением процесса трансформации СБУ. Следующий шаг, без которого такая трансформация будет невозможной, – принятие "сателлитного" закона, говорится в статье. 

Этот "сателлитный" закон внесет необходимые изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, отмечают дипломаты. 

"Сателлитный" закон необходим для того, чтобы передача следственных полномочий СБУ другим правоохранительным органам состоялась так, как планируется. Мы ожидаем, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, из-под пера которого наконец должен выйти текст "сателлитного" закона, полностью согласует его с законопроектом №3196-д, что обеспечит передачу всех следственных полномочий в установленные сроки", – подчеркнули авторы заявления. 

Послы стран "Большой семерки" в Twitter поддержали это обращение. 

"Послы G7 поддерживают взгляды в данной статье. Принятие как законопроекта №3196-Д, так и полностью согласованного сопутствующего закона критически важно для начала реформы СБУ. Это усилит способность Украины защитить себя от гибридной войны и других угроз национальной безопасности", – говорится в твите. 

Послы G7 призывают Украину принять доработанный закон о СБУ второй раз с начала октября

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

22 сентября законопроект о реформе СБУ одобрил комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Замглавы парламентского комитета, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая отмечала, что на рассмотрение Рады документ поступит с 5 октября, но парламент пока не рассматривал его.

В карточке законопроекта указано, что текст проекта ко второму чтению вместе со сравнительной таблицей и замечаниями главного юридического управления были обнародованы 18 октября. 

Глава СБУ Иван Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры", сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, США, СБУ, НАТО, реформы, Большая семерка, евроинтеграция, закон, законопроект, дипломаты, реформа, Матти Маасикас, Кристина Квин, ЕС
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