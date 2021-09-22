Комитет Рады одобрил законопроект о реформе СБУ – нардеп

"Комитет только что рекомендовал [законопроект] по реформе СБУ", – написала нардеп.

Безуглая отметила, что на рассмотрение Рады документ поступит с 5 октября.

Контекст:

10 марта 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект №3196 о реформе СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский обозначал его как неотложный. После доработки в комитете законопроект в октябре 2020-го зарегистрировали в новой редакции как №3196-д. Верховная Рада приняла законопроект за основу 28 января 2021 года.

Глава СБУ Иван Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено.