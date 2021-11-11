ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

За вступление Украины в НАТО на референдуме проголосовали бы 58% украинцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: ЕРА

Большинство украинцев на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют опубликованные 11 ноября результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Присоединение страны к Альянсу готовы поддержать 58% граждан.

Против членства Украины в НАТО выступают 35% опрошенных.

Еще 7% респондентов затруднились с ответом либо не хотят участвовать в голосовании по этому вопросу.

Опрос проводился 4–9 ноября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 5000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 1,5%.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США "открывает двери НАТО Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

Теги: Украина, НАТО, рейтинг, референдум, соцопрос, украинцы, голосование, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Старая баба, грузна, ленива". Продюсер Владимир Бебешко резко высказался о певице Миле Нитич
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Ну ведь можете быть прекрасной без шпагатов!" Волочкова потрясла сеть своим "приличным видом"
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Это невероятно". Ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук вышла замуж за казахского бизнесмена
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Красивый мальчик, светленький". Юрий Горбунов показал старшего сына от Кати Осадчей
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
"Какой сын красавчик". Андрей Шевченко поздравил среднего сына с 15-летием
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
  "Больше денег". Семилетний сын Разумкова объяснил, почему было лучше, когда отец был главой Верховной Рады
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"У психически нестабильных сезон обострения". Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Слова лишние. Огонь!", "Роскошная красавица". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук показала тело в мокром купальнике
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Очень вкусный коктейль". Жена Тигипко поделилась рецептом алкогольного напитка для осенней прогулки
"Фигура топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Фигура – топчик. Вдохновляет выплюнуть изо рта шоколадку и пойти на тренировку". 40-летняя Собчак снялась в бикини
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Красавица Хюррем Султан". Узерли оголилась перед камерой
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Это уже слишком вызывающе". Седокова снялась в нижнем белье и чулках
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Стопа, как копыто", "Грудь в разные стороны". Волочкова показала честное фото своего тела
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Какая шикарная", "Обалдеть". Ани Лорак в секси-образе засветила боковую часть груди
"Прикид огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Прикид – огонь", "Украинская Барби". Никитюк вышла в свет в жакете с акцентом на зону сосков
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
"Надежда, это потрясающе! Ну какая "ВИА Гра? La Scala – ваш удел!" Мейхер удивила публику исполнением арии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в плавках, спущенных до лобка. Фото (268446)
2
"Раз 10 пересмотрел. Не смог понять, в трусиках или без?" Кристина Асмус в мини-шортах развела ноги в прыжке (101657)
3
"Это уже чересчур", "Такой пельмень в глаз!", "Шлагбаум открыт". Волочкова выставила на обозрение промежность в шпагате (69010)
4
"Когда большой – хорошо. Но иногда даже средний лучше, чем его отсутствие". Седокова рассказала о сюрпризе от мужа (36872)
5
"Кухня классная", "Интересно, как Настя достает что-то с верхних полок этих огромных шкафов". Каменских показала их с Потапом кухню (31392)
6
"Ни о чем не жалею, я встретила мужчину своей мечты". Сумская рассказала, как муж узнал о ее измене (21158)
7
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе (20914)
8
"Расчленяла его живым". Адвокат семьи убитого украинского рэпера Картрайта обвинил его сожительницу в умышленном преступлении (19164)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS