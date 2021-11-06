Резников: У меня задание – готовить страну к вступлению в НАТО

Резников о новой должности: Моя карма адвоката – я просто буду служить Вооруженным силам Украины Фото: minre.gov.ua

"Сочувствуете или поздравляете?" – сказал он в ответ на поздравление ведущего с новой должностью. Тогда журналист спросил, зачем Резникову такие изменения.

"Это было предложение и поручение президента Украины. Так как я для себя принял решение пока оставаться на публичной службе и не сидеть на диване и рассказывать, как можно что-то лучше сделать. Я считаю, можешь сделать лучше – иди и делай. Поэтому пока вот новый этап в жизни. Ответственный, сложный. Переживаю", – ответил глава Минобороны.

Он сказал, что сейчас "замысел верховного главнокомандующего такой, что нам нужно коммуницировать с миром, развивать военную дипломатию вместе с гражданской".

"Потому что политическое решение о вступлении [Украины] в НАТО, например, как в альянс, – оно будет принято когда-то. Но нам нужно готовиться к этому. Нам нужно наполнять рамочное соглашение с США, разобраться с коррупцией в Вооруженных силах с точки зрения закупок, я имею в виду Минобороны. Нам нужно выравнивать зарплаты, чтобы это была понятная система. И когда ты начинаешь это понимать, осознаешь, что это, в принципе, задание для юриста тоже, для переговорщика. Поэтому, я думаю, мои сегодня навыки, опыт президент решил использовать на этом направлении", – добавил министр.

Резников подчеркнул, что будет работать над интеграцией в НАТО "однозначно, потому что это предусмотрено в Конституции".

"Наше движение – в сторону НАТО – другой вариант не обсуждается. Поэтому у меня в том числе задание – готовить страну. Поскольку сегодня Вооруженные силы защищают нас с вами, наш суверенитет, независимость, их тоже нужно защищать – на политическом, дипломатическом фронте, на юридическом. Поэтому, по сути, моя карма адвоката – я просто буду служить Вооруженным силам Украины", – добавил глава Минобороны.