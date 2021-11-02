Вооруженные силы готовы к вступлению Украины в НАТО – командующий ООС Павлюк

Нет ничего угрожающего, чтобы принять Украину в НАТО "в любой момент", отметил Павлюк Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Журналист спросил Павлюка, какие основные изменения должны произойти в армии, чтобы Украина могла стать членом НАТО.

"Только желание НАТО принять Украину. В общем, сколько я изучаю опыт других стран, уже являющихся членами НАТО, мы ничем не уступаем, а во многих вопросах – на голову выше. Наши штабы уже могут работать в одном направлении, у нас созданы структуры, которые по вертикали соответствуют структурам НАТО", – ответил Павлюк.

По его словам, нет ничего угрожающего, чтобы "принять Украину в любой момент".

"Политический вопрос, нежелание – возможно, но так, в общем-то, Вооруженные силы уже к этому готовы", – считает командующий ООС.

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