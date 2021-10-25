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Украину впервые пригласили в расширенный формат конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО

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Украину на конференции будет представлять заместитель министра обороны Александр Носов
Украину на конференции будет представлять заместитель министра обороны Александр Носов
Фото: mil.gov.ua

Украину впервые пригласили в расширенный формат конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, который будет представлять страну на конференции в Брюсселе, сообщила 25 октября пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Носова, Украина ранее уже привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств – членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Мероприятие пройдет 26 октября под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Носов отметил, что конференция Альянса состоится после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов с целью планирования немедленного формирования сил Альянса в нужное время и нужном месте.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с национальным директорами по вооружению государств – членов НАТО.

Как уточнили в Минобороны, конференция национальных директоров по вооружению с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.

20 октября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО. В ответ на это президент РФ Владимир Путин сказал, что министр обороны США "открывает двери НАТО Украине".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не должна бояться вступления Украины в НАТО, поскольку это оборонительный альянс.

Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Минобороны, сотрудничество, Александр Носов
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