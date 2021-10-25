Украину впервые пригласили в расширенный формат конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО

По словам Носова, Украина ранее уже привлекалась к участию в заседаниях конференции, но сейчас впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств – членов НАТО, в частности, инновации в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Мероприятие пройдет 26 октября под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Носов отметил, что конференция Альянса состоится после того, как на прошлой неделе, 21 октября, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов с целью планирования немедленного формирования сил Альянса в нужное время и нужном месте.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с национальным директорами по вооружению государств – членов НАТО.

Как уточнили в Минобороны, конференция национальных директоров по вооружению с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.