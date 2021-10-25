У России нет никаких отношений с НАТО – МИД РФ

Отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, отметил Лавров Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД РФ.

"Отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует, – сказал Лавров. – У нас нет никаких отношений с НАТО".

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг говорил 20 октября, что отношения между НАТО и Россией сейчас находятся на самом низком уровне со времени окончания холодной войны.