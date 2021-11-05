Кулеба: У меня нет сомнений, что Венгрия вернется к громкой поддержке членства Украины в НАТО

Кулеба: У меня нет сомнений, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил в ходе форума Re:Open Zakarpattia, комментируя слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Модератор говорила о сегодняшнем выступлении Сийярто на Варшавском форуме по вопросам безопасности. Глава МИД Венгрии высказался в пользу политики открытых дверей ЕС и НАТО для западно-балканских стран и Грузии, но не упоминал об Украине, пишет "Укринформ".

По мнению Кулебы, со стороны Сийярто это была "дипломатическая шпилька".

"Зная историю отношений Украины с Венгрией, у меня нет сомнений, что стратегически и в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО и Венгрия поддерживала на всех уровнях во всех возможных форматах евроатлантическую интеграцию Украины", – сказал глава МИД Украины.

Он отметил, что в отношениях двух стран "возник спор – сначала из-за недоразумения относительно украинского образовательного законодательства, теперь – из-за решений, принятых Венгрией в энергетической сфере".

"Это стимулирует вербальную коррекцию посылаемых сигналов, но у меня нет сомнений, что после того как мы с Венгрией преодолеем те недоразумения, которые у нас есть, она так же энергично вернется к звучной и громкой поддержке членства Украины в НАТО", – добавил министр.