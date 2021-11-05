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Кулеба: У меня нет сомнений, что Венгрия вернется к громкой поддержке членства Украины в НАТО

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Кулеба: У меня нет сомнений, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО
Кулеба: У меня нет сомнений, что в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО
Фото: president.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что Венгрия поддержит евроатлантическую интеграцию Украины после того, как "недоразумения" в отношениях двух стран будут урегулированы.

Об этом он заявил в ходе форума Re:Open Zakarpattia, комментируя слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Модератор говорила о сегодняшнем выступлении Сийярто на Варшавском форуме по вопросам безопасности. Глава МИД Венгрии высказался в пользу политики открытых дверей ЕС и НАТО для западно-балканских стран и Грузии, но не упоминал об Украине, пишет "Укринформ"

По мнению Кулебы, со стороны Сийярто это была "дипломатическая шпилька". 

"Зная историю отношений Украины с Венгрией, у меня нет сомнений, что стратегически и в интересах Венгрии, чтобы Украина была членом НАТО и Венгрия поддерживала на всех уровнях во всех возможных форматах евроатлантическую интеграцию Украины", – сказал глава МИД Украины. 

Он отметил, что в отношениях двух стран "возник спор – сначала из-за недоразумения относительно украинского образовательного законодательства, теперь – из-за решений, принятых Венгрией в энергетической сфере". 

"Это стимулирует вербальную коррекцию посылаемых сигналов, но у меня нет сомнений, что после того как мы с Венгрией преодолеем те недоразумения, которые у нас есть, она так же энергично вернется к звучной и громкой поддержке членства Украины в НАТО", – добавил министр. 

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в сентябре 2017 года закона "Об образовании". Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимает. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

В Будапеште блокируют заседания комиссии Украина – НАТО на высшем уровне и заявляют, что готовы противостоять евроатлантической интеграции Украины, пока в закон не будут внесены изменения.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

В январе 2020 года Орбан заявил, что отношения Венгрии и Украины можно изменить с помощью переговоров с президентом Украины Владимирм Зеленским. Он сказал, что Венгрия "ждет своей очереди" на встречу с украинским президентом. В МИД Украины еще в начале года сообщили, что подготовка такой встречи началась, но до сих пор она не состоялась. 

За последние два года Кулеба и Сийярто провели ряд встреч в Венгрии и Украине. В мае 2021 года Сийярто после одной из таких встреч заявил об "осторожном оптимизме" в отношениях между двумя странами. 

В сентябре венгерская государственная энергетическая группа MVM CEEnergy Zrt заключила соглашение с "Газпромом" о поставках российского газа на период до 2036 года в обход Украины.  Кулеба назвал ударом действия Будапешта. Украина обратилась в Еврокомиссию из-за этого контракта, а там решили проверить, соблюдены ли в условиях газового контракта правила ЕС.

В Венгрии действия Киева назвали вмешательством. Министр – руководитель администрации премьера Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш 29 сентября заявил, что Венгрии следует продолжать блокировать путь Украины в НАТО

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Грузия, Закарпатье, МИД Украины, Венгрия, МИД Венгрии, Дмитрий Кулеба, Петер Сийярто
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