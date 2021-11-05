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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о предложении РФ по встрече в нормандском формате: Лавров продолжает избегать саммита глав МИД

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Написанный документ подтверждает, что Лавров (на фото) продолжает избегать встречи глав МИД в нормандском формате, отметил Кулеба
Написанный документ подтверждает, что Лавров (на фото) продолжает избегать встречи глав МИД в нормандском формате, отметил Кулеба
Фото: EPA

Предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров продолжает избегать такой встречи. Об этом 4 ноября в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел РФ отправило свои предложения Германии, Франции и Украине, их виденье того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел, – рассказал Кулеба. – Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскручивание этого маховика гибридной войны".

1 ноября Лавров сообщил, что РФ передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате.

"Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить следующий контакт в нормандском формате, не важно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", – сказал российский министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре. До его избрания Меркель продолжить правительственную деятельность.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, Донбасс, пропаганда, МИД России, переговоры, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, саммит, конфликт, дипломаты, встреча
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