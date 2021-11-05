Кулеба о предложении РФ по встрече в нормандском формате: Лавров продолжает избегать саммита глав МИД

"Из последнего, что произошло на дипломатическом треке: министерство иностранных дел РФ отправило свои предложения Германии, Франции и Украине, их виденье того, каким должен быть заключительный документ потенциальной встречи министров иностранных дел, – рассказал Кулеба. – Но этот документ написан таким образом, что он не оставляет никакого сомнения, кроме как подтверждение того, что министр Лавров продолжает избегать этой встречи в то время, как мы видим нагнетание российской пропаганды и раскручивание этого маховика гибридной войны".

1 ноября Лавров сообщил, что РФ передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате.

"Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить следующий контакт в нормандском формате, не важно, на каком уровне, мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", – сказал российский министр.